Byron Castillo sobre el tema de su nacionalidad: “No me gusta hablar de eso, es cosa pasada”

Sale a luz una entrevista que sostuvo el jugador de la selección ecuatoriana hace 4 años, en la que evita hablar del tema de su nacionalidad

El caso de Byron Castillo y su nacionalidad viene rebotando en diversos espacios deportivos después de que la Federación de Fútbol de Chile hiciera una denuncia ante la FIFA aludiendo de que en realidad el jugador sería colombiano.

Es por ello que con toda la información que viene saliendo a la luz, hace poco en las redes comenzó a compartirse una entrevista que sostuvo el futbolista con un canal de Youtube llamado ‘En la cancha con Majo’. En esta, a Castillo se le consultó sobre su supuesta nacionalidad colombiana y el lateral derecho prefirió no ahondar más sobre esto.

“No me molesta el tema, pero no me gusta hablar de eso porque ya es cosa pasada”, declaró el jugador nacido en Playas según los registros ecuatorianos.

“Sabía que iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran, pero no me afectó en mi carrera. Sí decaí, pero muchos me apoyaron. Seguí adelante y ahora estoy para triunfar”, culminó en dicha entrevista el lateral que hoy milita en el Barcelona de Guayaquil.