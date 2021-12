Callens: “Es un sueño que no quisiera despertar”

Alexander Callens, defensa del New York City, brindó declaraciones tras anotar el último penal en la final de la MLS y campeonar.

El año que está viviendo Alexander Callens es, de lejos, el mejor año en su carrera profesional. El zaguero peruano es titular indiscutido en la Selección Peruana y ha comenzado a ganar títulos con su club. El jugador peruano habló tras lograr el histórico campeonato de la MLS con el New York City.

El central del club neoyorquino reveló que haber logrado ganar la MLS es un sueño hecho realidad: “Es un sueño que no quisiera despertar. Estoy muy contento, solo ver las caras de mis compañeros es algo inexplicable. Quiero seguir soñando”.

El defensa peruano habló sobre el penal que le termino dando el primer título nacional al New York City en su historia: “El entrenador me dijo ‘tú igual que ante New England’. Así que tomé la responsabilidad, le pegué fuerte y ya está”.

Por último, Alex destacó el crecimiento de su equipo en los últimos años: “Este club ha cambiado en todo. Nos da facilidades para trabajar mucho más, han venido compañeros con más calidad, jóvenes con mucha hambre y creo que nos merecíamos este paso que hemos dado”, finalizó.

El New York City logro conseguir su primera estrella tras ocho años de vida institucional, pese con haber contado con jugadores de la talla de Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa nunca pudieron ni ganar un título de conferencia.

El central peruano fue una pieza fundamental en la campaña del New York City en la MLS 2021. El ‘6’ del elenco de la ‘Gran Manzana’ disputó 30 partidos en el año, anotando 2 goles y otorgando una asistencia.