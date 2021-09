Canchita pa’ ti: La posible titularidad de Christofer Gonzales ante Brasil

El volante de Sporting Cristal se ha ganado un puesto en el universo de futbolista de Ricardo Gareca. Su buen nivel haría que juegue de titular este jueves por Eliminatorias

Christofer Gonzales se encuentra en un buen momento futbolístico dentro de Sporting Cristal y la Selección Peruana, donde, Ricardo Gareca, analiza la opción de hacerlo jugar desde el arranque del partido ante Brasil por la fecha número 10 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Cómo dicen: “Siempre hay una primera vez”. ‘Canchita’ tuvo su primera convocatoria con el equipo de todos desde el 2013, pero solo par algunos amistosos internacionales. Con la llegada del ‘Tigre’ a la Videna, Christofer tuvo más oportunidades de acumular minutos en las Clasificatorias a Rusia 2018 (Paraguay y Brasil). Sin embargo, tras esos duelos en el 2015, no volvió a ser llamado hasta después del Mundial.

Tuvo un poco más de protagonismo en la Copa América 2019, donde estuvo presente en todos los partidos de la ‘Blanquirroja’, desde la fase de grupos hasta la final contra Brasil (este último ingresó como suplente). Sin embargo, lo demostrado en el torneo peruano originó que Ricardo Gareca vuelva a considerarlo para las Eliminatorias Qatar 2022.

No obstante, las dos tarjetas amarillas que tuvo contra Brasil y Chile, le quitaron la opción de jugar contra Argentina. Tras ello, no volvió a ser llamado por una lesión del cual pudo recuperarse a tiempo para jugar así la fecha triple de setiembre. Aunque contra Uruguay no sumó minutos, sí lo hizo contra Venezuela, donde sumó un tanto, el cual luego fue anulado por off-side.

Christofer Gonzales ha sumado 21 duelos con la camiseta blanquirroja en la ‘Era Gareca’, donde ha logrado acumular 844 minutos y un gol contra Uruguay en un amistoso disputado en octubre del 2019 en el Estadio Nacional. A ello cabe destacar su crecimiento en Sporting Cristal, club donde se ha ganado su lugar como titular y ser uno de los goleadores.

Para el choque contra Brasil en el Arena Pernambuco, el volante rimense volvería a la pizarra del ‘Tigre’, para así buscar los tres puntos de la jornada 10 de las Eliminatorias. En la volante estaría acompañado por Renato Tapia y Yoshimar Yotún, a fin de generar peligro en terreno rival. El duelo está previsto para este jueves a las 7:30 p.m. y podrá ser visto por América TV y Movistar Deportes.