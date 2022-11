Carlo Ancelotti sobre polémica: “Nos han explicado que no fue penal”

Asimismo dijo: “Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era penalti. No entra la mala fe y la acusación a un árbitro. Nunca he faltado el respeto a un árbitro, solo dije lo que todo el mundo piensa. He estado 1.200 partidos en el banquillo, si falto cuatro no pasa nada. Para mí no era penalti por lo que nos explicaron a principio de temporada. Es suficiente decir que es un error. Nadie es infalible”.

El entrenador italiano se refirió sobre la labor del VAR: “A veces el VAR tiene más protagonismo que el árbitro. Entiendo que es una línea muy fina. El error es claro y evidente”.