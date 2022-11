Tony Kroos: “Me voy a retirar en el Real Madrid”

El volante alemán del Real Madrid, Tony Kroos, se refirió a su futuro futbolístico y mencionó que aún no sabe cuándo se retirará, sin embargo, no planea irse de “Los Merengues”

El alemán Toni Kroos, volante del Real Madrid, aseguró que se retirará en el Real Madrid, aunque no tiene claro cuándo será eso.

“¿Mi futuro? Ni yo sé qué pasará, pero no voy a cambiar de club. Me voy a retirar aquí, pero no sé cuando. Tanto el club como yo estamos muy tranquilos. Tenemos una buena relación tras estos casi 8 años y medio. Dese luego vamos a hablar. Va a salir todo bien. Eso seguro”, mencionó Kroos.

Respecto el empate del fin de semana ante Girona comentó: “El último partido no fue nuestro mejor encuentro. Lo sabemos. Seguimos siendo primeros y vamos a volver a ganar. No veo problemas”.

Por otro lado, habló del hecho de haber sufrido su primera expulsión. “Han pasado muchos partidos hasta que ha llegado. Tenía la sensación que la segunda tengo que hacer una minifalta para evitar una contra, pero no fue posible”.