Carlo Ancelotti: “Voy a hacer 300 partidos en el mejor club del mundo”

Carlo Ancelotti sumará 300 partidos en el banquillo merengue

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló en rueda de prensa previo al partido ante el Alavés, donde se espera que juegue Renato Tapia, y sumar 300 partidos como DT del conjunto madrileño. “He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes. En el Milan fui jugador y entrenador y le tengo un cariño especial. Y también al Real Madrid porque voy a hacer 300 partidos en el mejor club del mundo. Ha sido, es y será especial estar en este banquillo; hacerlo 300 veces no es un milagro, pero casi”, indicó el estratega italiano al respecto.

De igual forma, el ex entrenador del Everton y del Bayern Múnich, habló sobre su futuro y su retiro. “Mi fecha de caducidad no la tiene nadie, mientras me guste hacer este trabajo. No puedo comparar mi cansancio con el de los jugadores. Puede que tenga un cansancio mental, el cual no tengo, pero me encanta tener esa presión. Sin embargo, los jugadores tienen el desgaste físico que sí es un problema de verdad. Es verdad que no tengo fecha de caducidad y me gustaría seguir aquí por muchos años”, explicó Carlo Ancelotti.

Asimismo, fue consultado sobre el papel de Endrick en el once del conjunto madrileño. “Su función es clara, pero tampoco está definida al 100%. Los pocos minutos que ha jugado lo ha hecho como extremo derecho. Lo hace bien porque trabaja y está motivado. Para mí es un delantero centro, pero a veces puede jugar por banda. No es un extremo, pero lo puede hacer muy bien por dentro y puede aprovechar sus minutos por la banda”, comentó.

Puedes leer:

¿Cómo le va al Real Madrid en La Liga?

El conjunto ‘merengue’ se encuentra en la segunda posición de La Liga, con 14 unidades, luego conseguir 4 victorias y 2 empates en sus primeros 6 partidos ligueros. Sin embargo, aún se mantiene con una diferencia de 4 puntos con respecto al Barcelona, que arrancó con puntaje perfecto en la liga española y con una alta diferencia de goles.

Puedes leer también: Se aleja del título: Melgar empató de local ante Atlético Grau