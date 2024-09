Jean Deza: “Por qué desperdicie tanto tiempo mi talento”

Jean Deza fue el protagonista del último tramo de la fecha 12 del Torneo Clausura, luego que su equipo, Sport Huancayo, venciese sin complicaciones a Los Chankas con un contundente 3 a 1. El atacante de 31 años abrió el marcador con un golazo, en el cual partió desde su propio campo y supero en velocidad a cuanto rival vio en su camino, para enganchar al borde del área contraria y rematar al segundo palo del portero Daniel Ferreyra.

Sin embargo, no fue el único motivo por el cual Deza se robó el protagonismo; ya que también dejo unas declaraciones muy impactantes al termino del encuentro. “Como dije en la previa, los tres puntos se debían de quedar en casa, y gracias a Dios y a todo el esfuerzo del equipo, del comando técnico, de la dirigencia se pudieron quedar aquí”, indicó en un comienzo al respecto al resultado conseguido.

Posteriormente, fue consultado por el gol, que anotó a los 12 minutos del primer tiempo, a lo cual el ex Alianza Lima no pudo evitar la emoción. “Si, me emociona. Porque a veces pienso y digo por qué desperdicie tanto tiempo de mi talento. Pero bueno, sé que estoy a tiempo. Agradecer a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a mi señora, el apoyo a Franco (Navarro) que todo mundo sabe y a mis compañeros que todavía confían en mí”, declaró, al borde de las lagrimas, Jean Deza.

Además de ello, también aprovecho sus minutos frente al micrófono para disculparse con todas las personas a las cuales defraudó. “La verdad es que no tengo margen de error. Más bien, ahora que tengo estos minutos le pido una disculpa a toda la gente que en su momento defraude”, sentenció Deza.

¿Cómo le va Jean Deza en el Sport Huancayo?

Deza llegó al club huancaíno luego de un breve paso por Alianza Atlético, equipo con el que inició la temporada en Liga 1. Con el ‘Rojo Matador’ y bajo la dirección de Franco Navarro, Deza disputó 6 encuentros en el Torneo Clausura, en los cuales anotó 2 goles.

