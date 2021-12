Carlos Ancelotti: “Benzema primero, si tuviera que votar”

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras darse a conocer que Lionel Messi es el ganador del Balón de Oro 2021.

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras darse a conocer que Lionel Messi es el ganador del Balón de Oro 2021. El entrenador italiano dijo que si pudiera votar, hubiera escogido a Karim Benzema.

“Yo tengo un conflicto y no puedo votar a un jugador que está fuera del Madrid. Si tuviera que votar yo votaría a Benzema primero, segundo a Vinicius, tercero a Courtois, cuarto a Casemiro, quinto a Kroos, sexto a Camavinga… Pero tengo que respetar, porque Messi es uno de los mejores. Pero si hubiera votado, yo habría votado a Benzema”, recalcó el italiano.

“Carletto” dijo también que sus jugadores no han tenido ningún problema recibir estese premio individual: “Jugar en un gran club te ayuda, está claro. Es un premio importante, pero es un premio individual. Pero no he visto a Benzema o Courtois llorar por no ganar el premio. Lo han aceptado sin problema”.

Dejando el tema de lado, le consultaron como está en físico Eden Hazard: “El problema de Hazard es físico, tiene que mejorar su condición. Tiene que tener minutos, es claro, tener minutos va a mejorar su condición. Tiene que aguantar, pero tenemos muchos partidos y creo que va a tener minutos”, finalizó.