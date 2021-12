Toni Kroos: “Es injusto el Balón de Oro a Messi”

Tras la elección de la mayorías de los 180 periodistas del todo el mundo que emitieron su voto, Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro, en la ceremonia realizada este lunes en París. Sin embargo, el reconocimiento a la ‘pulga’ como el mejor futbolista del año no fue unánime y en seguida ocasionó diferentes tipos de reacciones en el universo futbolero.

En Alemania, distintas personalidades y medios criticaron que el trofeo no lo haga ganado Robert Lewandowski, delantero del Bayern Munich. El jugador quedó en segundo lugar. En España, además del ex portero Casillas, quien alzó la voz para cuestionar el premio al 10 argentino fue Toni Kroos.

El alemán del Real Madrid consideró “injusto” que el Balón de Oro de esta temporada haya ido a parar a las vitrinas de Messi. “No es justo, en absoluto. Junto con Cristiano, Messi ha sido el mejor jugador de la última década pero este año deberían haber quedado otros por delante”, afirmó el alemán a través de su podcast.

Congrats to Leo Messi!!!

My choice would have been @Benzema!

Why? Listen here: https://t.co/rbN2Y4L6Pw

orhttps://t.co/o34Wdii7OT

— Toni Kroos (@ToniKroos) November 29, 2021