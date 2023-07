Carlos Sánchez, jugador veterano que jugó en River, terminará la secundaria

Carlos Sánchez, ex River, culminará sus estudios a buena edad

El uruguayo rindió la prueba para terminar su formación de aprendizaje en el Ciclo Básico de Secundario en el país oriental. Con 38 años, Sánchez concluirá su etapa de enseñanza porque “no hay edad para venir a estudiar”. El futbolista veterano es recordado por abrir el marcador con su gol en la victoria de la selección peruana el 28 de marzo de 2017 en un estadio Estadio Nacional repleto de hinchas peruanos.

El volante experimentado paseó su fútbol por equipos como el ya mencionado River Plate, Godoy Cruz, Aragua FC, Monterrey, Puebla, Santos y en su país natal jugó en el Liverpool y, ahora, se desempeña en el Peñarol.

“Me arrepiento de no seguir mi carrera en el liceo cuando tuve la oportunidad, pero tampoco me quito el esfuerzo que hice por ser jugador de fútbol. Ahora que tengo las dos posibilidades, está bueno. No hay edad para venir a estudiar. El Ciclo Básico ayuda y sirve. Esperemos que varios tomen el ejemplo de poder hacerlo, que no es nada complicado”, declaró el mediocampista a la Administración Nacional de Educación Pública en una entrevista.