Tragedia en el automovilismo: falleció Dilano van’t Hoff de 18 años

Una estrella adolescente del automovilismo ha muerto como resultado de un accidente en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica.

El incidente ocurrió el sábado por la mañana durante un evento en la sede del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Los organizadores de la carrera Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) nombraron a Dilano van’t Hoff, de 18 años, como el joven piloto que perdió la vida.

Las imágenes del incidente muestran que el automóvil naranja MP Motorsport de Van’t Hoff gira en la pista en condiciones de clima húmedo después del contacto con otro corredor. Con la visión obstaculizada por el rocío, otro automóvil chocó contra el costado de su máquina averiada a alta velocidad.

En un comunicado en las redes sociales, el evento de resistencia 24 Horas de Spa anunció que se cancelaron todos los planes de entretenimiento de la línea de salida. Se guardará un minuto de silencio antes del inicio de la carrera en honor a la memoria de Van’t Hoff.

Van’t Hoff, de Holanda, estaba en su segunda temporada completa compitiendo en FRECA. En el primero, logró un podio en Barcelona, ​​terminando tercero en ese evento en 2022.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van ‘t Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023