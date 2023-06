Actor Ryan Reynolds adquiere la mitad de la escudería Alpine F1

El actor Ryan Reynolds se encuentra entre un grupo de inversionistas que acordaron un acuerdo para pagar 200 millones de euros para tomar una gran parte del 24% en el equipo de Alpine Formula 1.

En el acuerdo, el fabricante francés Renault y su división de autos deportivos Alpine venden una participación en Alpine Racing a un grupo inversor encabezado por Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments de Reynolds.

El acuerdo, que valora a Alpine Racing en unos 900 millones de euros, cubre solo al equipo de carreras, no al fabricante de automóviles de carretera Alpine en general. Alpine Racing SAS, la entidad que fabrica motores de F1 en Francia, tampoco está incluida en la transacción y seguirá siendo propiedad exclusiva de Renault.

Las compañías dijeron que la inversión acelerará los planes de crecimiento y las ambiciones deportivas de Alpine Racing en la F1.

Reynolds y Rob McElhenney fueron previamente inversores en el club de fútbol Wrexham AFC en Gales, recién ascendido a la League Two, cuarta división inglesa. Aprovecharon esa inversión para producir la serie documental Bienvenido a Wrexham que actualmente se reproduce en FX.

Las carreras de Fórmula 1 han recibido un importante impulso de perfil, especialmente en los Estados Unidos, gracias a la serie Fórmula 1: Conduce para sobrevivir en Netflix, que ahora ha presentado cinco temporadas de atletismo, carreras de alta velocidad y un lenguaje colorido.

BREAKING: Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor group taking a 24% equity stake in Alpine #F1 pic.twitter.com/0K2867UBOg

— Formula 1 (@F1) June 26, 2023