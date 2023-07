Cesc Fábregas anuncia su retiro del fútbol tras 20 años de carrera

El ex mediocampista de Arsenal, Barcelona, ​​Chelsea y la Selección Española de 36 años ganó todo lo que hay que ganar en el juego a nivel de clubes e internacional. Pero su temporada en la Serie B con Como fue la última como jugador y ahora dará el paso para entrenar con el club italiano.

Después de colgar las botas, Fábregas dijo: “Con mucha tristeza me ha llegado el momento de colgar las botas de juego. De mis primeros días en el Barça, el Arsenal, el Barça otra vez, el Chelsea, el Mónaco y Como, atesoraré el centro comercial.

“Desde levantar la Copa del Mundo, la Euro, ganar todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos, ha sido un viaje que nunca olvidaré.

Fábregas comenzó su carrera profesional en el Arsenal e hizo su debut en el primer equipo en 2003 a la edad de 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del club en el proceso. El español en aquella ocasión formó parte de los llamados ‘Invencibles’ y con España jugó 110 partidos entre 2006 al 2016, siendo campeón de 2 Eurocopas, el Mundial de Sudáfrica y un subcampeonato en la Copa Confederaciones.

17 trofeos en 20 años de trayectoria.

36-year-old Cesc Fàbregas retires from football after 20 years and 17 trophies 👏 pic.twitter.com/Vk5CYVAICX

— B/R Football (@brfootball) July 1, 2023