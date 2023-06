La Eurocopa 2024 estrena hoy a su mascota oficial

A falta de un año exacto de realizarse el Campeonato Europeo de Naciones, el país organizador Alemania junto a Phillip Lahm, director del torneo, presentaron a la mascota oficial del certamen.

La mascota hizo su debut el martes por la mañana, deleitando a los niños en una escuela primaria local en Gelsenkirchen.

Será presentado de manera oficial hoy. Antes del partido amistoso que disputará la Mannschaft ante Colombia, dirigido por el argentino y ex técnico del Melgar, Néstor Lorenzo en el Veltins Arena.

Por el momento, dicho mamífero de felpa no tiene un nombre definido, pero se han propuesto cuatro opciones: Albart, Barnardo, Barnheart o Herzi von Bar. De las cuales serán elegidas mediante una encuesta hacía los fanáticos.

La Eurocopa 2024 se disputará entre el 14 de junio al 14 de julio de 2024, donde Italia la vigente campeona buscará revalidar el título y la local Alemania intentará alzarse con el trofeo, cosa que no lo logra desde 1996 en Inglaterra.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!

🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active, challenging pupils to #MakeMoves.

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2023