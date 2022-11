Melgar y Alianza Lima se enfrentan en la primera final por el título nacional de la Liga 1 2022

El título comienza a definirse en Arequipa. Tras obtener su pase a la final de la Liga 1, al superar por un global de 4-0 a Sporting Cristal, FBC Melgar recibirá a Alianza Lima en el Monumental de la UNSA donde se agotaron la totalidad de entradas. El partido esta programado para este miércoles 09 de noviembre a las 03:00 de la tarde.

Ganador del Apertura y ahora con Pablo Lavallén en el banquillo, el elenco rojinegro se presentará después de un gran rendimiento en los duelos de ida y vuelta en semifinales. Luis Iberico fue el gran protagonista convirtiendo tres tantos. Asimismo, vale resaltar la experiencia acumulada del plantel en cotejos eliminatorios durante todo el año, principalmente en Copa Sudamericana.

Al frente está Alianza Lima, que se llevó el Clausura a partir del impacto de Guillermo Salas como entrenador. ‘Chicho’ dirigió 9 partidos y logró el triunfo en ocho ocasiones. En ese paso consiguió sus primeras victorias de la temporada en ciudades de altura, derrotando a Ayacucho FC y Cienciano.

Mientras Melgar no presenta bajas, Alianza no podrá contar con el colombiano Arley Rodríguez por suspensión. En tanto, el ‘Pirata’ Hernán Barcos ya se recuperó, aunque su lugar en el once inicial todavía no es confirmado.

Redactor: Diego Pecho