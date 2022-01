Carranza: “Estoy agradecido con el país por siempre darme cariño”

José Luis ‘El Puma’ Carranza, leyenda de Universitario de Deportes, brindó una entrevista tras celebrar su cumpleaños número 58.

José Luis Carranza es sinónimo de garra en el campo de juego, el ‘Puma’ se ganó el cariño de una de las hinchadas más grandes del país gracias a su estilo de juego. El ex jugador de Universitario de Deportes celebró su cumpleaños y agradeció las muestras de cariño de la hinchada.

El ex jugador peruano agradeció al Perú por las muestras de cariño que recibe día a día: “Yo estoy agradecido al país por siempre darme cariño, vaya por donde vaya el reconocimiento es muy importante”.

El ‘Puma’ también habló sobre cuál fue su mejor partido: “Todos los partidos siempre hay que verlos, yo soy entrega con la selección o el equipo de mis amores. Buscar una mejor actuación no porque en todas hay que dejar las ganas, el deseo, no perder pelotas y siempre ver por el equipo. Sin mis compañeros no hubiera podido ser lo que soy”, declaró en Radio Ovación.

La leyenda de la ‘U’ se refirió a la rivalidad que había en su época con los jugadores de Alianza: “Uno puede defender sus colores pero fuera del campo demostramos lo que es, en nuestra profesión tenemos que defender nuestros colores. Un partido hay que jugarlo a toda intensidad”.

Por último, el aguerrido ex volante tuvo palabras para sus mentores futbolísticos: “Vivo agradecido que he tenido muchos referentes que me mostraron el camino, mi padre ha sido Leo Rojas, Oblitas, Cuéllar, Germán Leguía. Todos me dieron muestras de cariño porque yo llegué de muy chico a la ‘U’. La gente nos reconoce, somos gente sana que defendemos nuestra lucha y somos leales a lo nuestro”, sentenció.