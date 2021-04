Carvajal: “Era una oportunidad para dormir líderes”

El defensor Dani Carvajal lamentó la falta de acierto de su equipo, sobre todo en el último tercio de campo

Dani Carvajal lamentó el empate sufrido ante el Betis y reconoció que esos dos puntos perdidos son un “paso atrás para conseguir el título de Liga”.

¿Qué le ha pasado al Madrid?

En el último cuarto del campo no estuvimos finos, nos faltó esa hambre para ir a por balones que podíamos llegar. Es un empate que nos aleja del liderato. Pero quedan cinco jornadas, a sumar los 15 puntos que quedan y a ver si salimos campeones.

¿Faltó hambre para ir a ganar?

Es una forma de hablar, no hemos estado acertados en ese punto.

¿Está el equipo cansado?

Está claro que el calendario es muy exigente, la gran cantidad de bajas no sólo se nota en que el míster no pueda contar con todos, sino que además los que juegan no descansan.

¿Es un paso atrás importante en Liga?

Quiero mandar un mensaje de optimismo, vamos a por los 15 puntos que quedan. Era una oportunidad para dormir líderes y no lo hemos aprovechado. Se escapa una oportunidad importante y necesaria. Vamos a lucharlo hasta el final.

Al menos usted ha podido jugar un partido completo, al fin.

Está siendo una temporada un poco rara y bastante dura en lo personal. Pero me encuentro bastante bien. El otro día tuve unos minutos y hoy he podido acabar para coger sensaciones de cara esa semifinal de Champions tan bonita.

¿Este empate mete miedo en el equipo de cara al martes?

No creo que influya, ni en lo bueno ni en lo malo. El equipo lo ha dado todo, no se ha podido ganar. Pero estamos entre los cuatro mejores de Europa, saldremos a por todas para estar entre los dos mejores. Deseando que llegue el martes.