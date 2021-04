Habrá duro castigo para Madrid, Barcelona y Juventus

El presidente Ceferin criticó a Real Madrid, Juventus y Barcelona por creer que “la Superliga todavía existe”

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, concedió una entrevista a Daily Mail en la que habló sobre los duros castigos a parte de los equipos fundadores de la Superliga. Por ello, la respuesta del mandatario fue tajante: “Vamos a ver. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. No se puede hacer algo así y decir simplemente: ‘Me han castigado porque todo el mundo me odia’. No tienen problemas por culpa de nadie más que de ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer”.

Asimismo, el presidente de la UEFA especificó entre los 12 implicados: “Pero para mí hay una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Ellos se retiraron primero, admitieron que se equivocaron. Hay que tener cierta grandeza para decir: ‘Me equivoqué’. Para mí hay tres grupos de estos 12: los seis ingleses, que se retiraron primero, luego los otros tres (Atlético de Madrid, Milan e Inter) después de ellos y luego los que creen que la Tierra es plana y piensan que la Superliga todavía existe. Y hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos serán responsables. Ya veremos de qué manera. No quiero decir proceso disciplinario, pero tiene que quedar claro que todo el mundo tiene que ser responsable de una manera diferente. ¿Es disciplinario? ¿Es una decisión del comité ejecutivo? Ya lo veremos. Es demasiado pronto para decirlo”.

Por último, Aleksander Ceferin reconoció el apoyo de los fans: “Mira, honestamente hablando, me impresionó completamente la reacción de los aficionados, de toda la comunidad futbolística y no sólo de la comunidad futbolística, sino yo diría que de la sociedad. Nunca había visto esto. La UEFA hizo su parte, los clubes que nos apoyaron hicieron su parte. Y, por supuesto, el Gobierno del Reino Unido, entre todos, hizo la mayor parte. Pero la mayor parte la hicieron los aficionados. Me impresionó mucho la reacción del Gobierno británico. Tuve conversaciones telefónicas con el Primer Ministro Johnson y el Secretario de Estado Dowden muchas veces en estas 48 horas locas. Estuvieron en el lado correcto de la historia en el momento adecuado. Y esto es impresionante. Este esfuerzo conjunto demostró que no todo está en venta, que no se puede venir con miles de millones y decir: ‘No me importa la tradición, la historia las cosas que amas, porque tengo suficiente dinero voy a comprar todo’. ¡Ni hablar! No pasa nada”.