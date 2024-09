Carvajal le responde a Vinícius

El capitán de España defendió a España como sede del Mundial del 2030.

Dani Carvajal respondió a las palabras de su compañero en el Real Madrid Vinícius Jr. y defendió que España “no es un país racista”, aunque respaldó el protocolo de La Liga y no descartó la opción de abandonar un partido si se enfrenta a insultos racistas.

El capitán de la selección española comparte día a día con el jugador brasileño. “Desde dentro, sus compañeros vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, sé lo que sufre Vini, le apoyamos interna y públicamente, hay protocolos para que esa gente energúmena no vuelvan a eventos deportivos. Más allá de ese pequeño grupo, que hay que erradicarlas del mundo del fútbol, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. La diversidad es altísima a nivel cultural. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor, en mi barrio, Leganés. España no es para nada racista”, indicó.

Lee también:

El lateral derecho se refirió a nuevas medidas que se podrían plantear para combatir esta problemática. “No sé exactamente como procede el protocolo que se marcó desde los incidentes de Mestalla. No me parece una medida descabellada salir del campo y no volver a jugar hasta que se expulse a la persona”, resaltó. El jugador también subrayó que alcanzar los 50 partidos como capitán de la selección es un logro invaluable que recordará con orgullo, y que su familia y amigos comprenden la magnitud de este momento en su carrera.

Dani Carvajal y Vinícius Júnior juegan juntos en el Real Madrid desde el 2018. Ambas figuras merengues han logrado juntos varios títulos, como la liga española, la Champions League o Mundiales de Clubes.

Descubre más: Finalistas del Balón de Oro 2024: Real Madrid y grandes ausencias marcan la lista