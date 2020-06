Castigaron a Ascues

No aceptó reducción de sueldos y le aplicaron la Suspensión Perfecta de Labores

En Alianza Lima no todo es color de rosa, ya que cuando parecía que todos los jugadores estaban de acuerdo con la reducción de sueldos, apareció un rebelde sin causa. Nos referimos a Carlos Ascues, quien quiso negociar abiertamente su propia reducción. TODO SPORT conoció que la administración está reduciendo el sueldo de 40 por ciento, pero él quiso que solo le reduzcan el 30.

Los dirigentes se negaron a cumplir su petición y fue ahí cuando el ex jugador de Melgar bajó sus pretensiones y quiso que solo le rebajen el 31 (por ciento). Esto fue visto como una falta de respeto y la administración no dudó en aplicarle la Suspensión Perfecta de Labores. Esperan que reflexione, aunque las personas de los altos cargos en el club se encuentran muy ofuscados por la situación. No caben dudas que haber contratado a los angelitos ha traído un dolor de cabeza que es de nunca acabar. Uno más en la lista de problemáticos.