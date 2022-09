Catriel Cabellos: “Tengo que seguir demostrando dentro y fuera del campo”

Catriel Cabellos habló sobre la grata sorpresa que fue enterarse de su convocatoria en la lista selectiva. Además, comentó sobre el contrato que tiene con Racing Club

Catriel Cabellos es uno de los jóvenes que se sumaron a los entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna. El volante de Racing Club sabe que esta es una gran oportunidad, por lo que prefiere dejar de lado el tema económico del club argentino y concentrarse en lo deportivo.

Esto, luego de conocerse la cláusula que tiene su contrato con el elenco argentino, el cual asciende a 20 millones de euros. Al respecto, señaló a RPP lo siguiente: “lo tomo con tranquilidad porque tengo que seguir demostrando dentro y fuera del campo. Sé que llegará la oportunidad de debutar en mi club y algún día jugar en la mayor”.

Enfocado en su carrera, Catriel afirmó que está cumpliendo un sueño de entrenar con Juan Reynoso: “Lo que estoy viviendo es un sueño que tengo desde niño. Y la verdad que no puedo pedir más que esto. Es un sueño que se hizo realidad y espero debutar en la selección mayor”.

Pero, ¿cómo se enteró que estaba en la lista selectiva? El mediocampista de 18 años narró que “la lista llegó el día que hablé con Juan, porque me había citado para la Sub-20. Pero luego me sorprendió el llamado al selectivo, porque en verdad no tenía idea”. En dicha nómina se encontraban 21 jugadores, incluyendo a Catriel Cabellos.

En ese sentido, contó que fue su padre quien le da la noticia. “Al principio estaba volviendo de jugar con mi club, cuando al salir mi papá me manda un mensaje de que me había convocado para el selectivo”, comentó. Si bien es un llamado importante, admitió que seguirá trabajando duro para mejorar.