Cazulo será ahora formador de menores

Cristal confirmó su retiro y asumirá un nuevo cargo.

No sale de casa, pues nunca fue la intención de que uno de los ídolos de la institución se marche así de La Florida. Jorge Cazulo no seguirá jugando en Sporting Cristal, debido a que tomó la decisión de retirarse del fútbol, así lo dio de conocer el club a través de sus redes sociales. Sin embargo, su futuro no estaría lejos del cuadro del Rímac, elenco que ya tiene preparado un puesto para él de cara a un proyecto de mediano a largo plazo.

El exjugador rimense tendrá un cargo como formador de menores y formará parte del Staff de directores técnicos en La Florida, lo que haría que trabaje con las canteras del club en el que se convirtió en uno de sus principales referentes de la historia. El cuadro celeste tiene una política de menores con los referentes que ha tenido en el pasado, para que puedan enseñarles a los chicos sobre sus pasos como futbolista, así como enseñanzas como técnico.

Desde su llegada a Sporting Cristal, Jorge Cazulo se trazó el objetivo de conseguir el título nacional, tras siete temporadas de sequía. Sin embargo, no solo le dio uno en el 2012, sino cinco en los últimos nueve años con el conjunto bajopontino (2014, 2016, 2018 y 2020). Este último no se pudo celebrar con la hinchada, debido a la pandemia.