César Vallejo remontó por 2-1 a la Academia Cantolao

Por la fecha 4 del Clausura César Vallejo consiguió la victoria contra la Academia Cantolao por 2-1. El Delfín sigue estando en último lugar de la tabla

Cantolao empezó mejor al inicio del partido, ‘El delfín’ tuvo la primera ocasión de peligro con un remate de Luis ‘Cachito’ Ramírez que chocó en el palo. Los visitantes no se relajaron y pudieron abrir el marcador a los 18’. El defensa de 20 años, Arón Sánchez, anotó de cabeza el primero de la noche. En un córner ejecutado por el atacante uruguayo, Hebert Vergara, el central peruano le ganó el duelo al capitán de César Vallejo, Leandro Fleitas, para marcar el 0-1.

Sin embargo, los ‘Poetas’ no dejarían escapar los 3 puntos de local. Es así que el cuadro dirigido por Sebastián Abreu intentó ser más ofensivo, pero no pudieron contar distancias en el primer tiempo. Al inicio del complementario, Cantolao tuvo otro remate al palo generado por Vergara. Y recién a los 63’ César Vallejo pudo empatar el encuentro. En un centro al área que la defensa del equipo de Callao no pudo despejar, el goleador cafetero, Yorleys Mena anotaría el 1-1.

Cantolao intentó responder, pero no pudieron generar gran peligro en ataque. El empate de visita no era mal resultado para el último de la tabla. No obstante, en un centro que fue en dirección al portero de Cantolao, José Cruz, se generó el gol del triunfo para César Vallejo. El guardameta con ascendencia cubana no pudo controlar el balón y dejó el rebote para que Facundo Rodríguez definiera a placer el 2-1 final. A falta de 3 minutos, el cancerbero de Cantolao tuvo otro error que aprovechó Osnar Noronha para marcar el tercero, pero estaba en posición adelantada y anularon su gol.

Alineación de Universidad César Vallejo:

Máximo Rabines, Carlos Cabello, Leandro Fleitas (C), Renzo Garcés, Johan Madrid, Ronald Quinteros, Carlos Ascues, Edgar Benítez, Jairo Vélez, Osnar Noronha, Yorleys Mena.

Alineación de la Academia Cantolao:

José Cruz, Arón Sánchez, Sebastián Lojas, Francisco Duclós, Carlos Montoya, Alonso Tamariz, Diego Ramírez, Stefano Velasco, Luis Ramírez, Renato Espinosa, Hebert Vergara.

