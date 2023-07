Victoria del César Vallejo por 1-0 en Sullana

Alianza Atlético recibió al César Vallejo por la tercera jornada del Torneo Clausura. Los ‘Poetas’ ganaron por 1-0 en el Estadio Campeones del 36

César Vallejo se llevó los 3 puntos de visita contra el Alianza Atlético en Sullana, Piura. La UCV consiguió la victoria por 1-0 gracias al gol del atacante peruano de 31 años, Alejandro Ramírez, a menos de 10 minutos del final del encuentro. Esta es la primera victoria del cuadro dirigido por el estratega uruguayo, Sebastián ‘El Loco’ Abreu, en el Torneo Clausura. El partido terminó con 9 tarjetas amarillas amonestadas por el árbitro, Jesús Ángel Cartagena.

“Los últimos han sido partidos complicados para nosotros. Se dio una mala racha, pero hoy salimos con otra actitud, con ganas y propusimos buen fútbol. Atacamos y fuimos decisivos. Entré enchufado”. Fueron las palabras del jugador de César Vallejo, Alejandro Ramírez.

Por otro lado, el Alianza Atlético de Sullana no ha podido ganar en lo que va del Torneo Clausura. Los dirigidos por el ex entrenador de Universitario, Carlos Compagnucci, no consiguieron ningún punto en lo que va del Clausura. En la tabla acumulada los piuranos suman 23 puntos.

Lee:

Alineación de Alianza Atlético:

Diego Melián; Rotceh Aguilar, Williams Guzmán, Ángelo Pizzorno, Joaquín Aguirre; Juan Pablo Carranza, Santiago Arias, Mathías Carpio, Jeremy Canela, José Manzaneda; Adrián Fernández.

Ingresaron:

-Aldair Perleche por Juan Pablo Carranza al comienzo del segundo tiempo.

-Róger Torres por Mathías Carpio al minuto 66.

-Leonardo de la Cruz por José Manzaneda al minuto 66.

-Santiago Rebagliati por Jeremy Canela al minuto 86.

-Miguel Cornejo por Santiago Arias al minuto 86.

Alineación del César Vallejo:

Máximo Rabines; Carlos Cabello, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Johan Madrid; Carlos Ascues, Ronald Quinteros, Osnar Noronha, Jairo Vélez, Edgar Benítez; Yorleys Mena.

Ingresaron:

-Alejandro Ramírez por Edgar Benítez al minuto 72.

-Facundo Rodríguez por Yorleys Mena al minuto 78.

-Aldair Fuentes por Osnar Noronha al minuto 86.