Megan Rapinoe: Leyenda del fútbol femenino anuncia su retiro

La leyenda estadounidense, Megan Rapinoe, anunció que jugará su última temporada como profesional. También mencionó que disputará su última Copa del Mundo con Estados Unidos

La atacante de 38 años, Megan Rapinoe, tomó la decisión de retirarse al final de la temporada 2023. Este anuncio se dio en antes de un amistoso contra Gales previo a la Copa Mundial femenil celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Está será su cuarto y último Mundial con el Team USA. El torneo inicia este 20 de julio. Rapinoe dejará el fútbol profesional cuando terminé la temporada en la National Women’s Soccer League (NWSL).

“Esta va a ser mi última temporada, mi última Copa del Mundo y mi última temporada en la NWSL. Sólo quiero dar las gracias a todos, a Vlatko Andonovski, a la US Soccer, a todas las compañeras con las que he jugado, a todos mis entrenadores. Nunca podría haber imaginado haber llegado a donde me llevó este hermoso juego. He podido tener una carrera increíble y el fútbol me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a gente increíble”. Declaró en conferencia de prensa Megan Rapinoe.

La futbolista estadounidense, Megan Rapinoe, quiere el tricampeonato. En su última participación en el Mundial femenino, Rapinoe buscará llevar la Copa del Mundo a Estados Unidos por tercera vez consecutiva. Ella ganó el Mundial de Canadá 2015 y la Copa del Mundo Francia 2019. No hace falta aclarar que la Selección de Estados Unidos es una de las grandes favoritas en ser campeón de la competición.

Además de esos 2 mundiales ganados, Rapinoe tiene otros títulos importantes. Es medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ganó el Balón de Oro y un Premio The Best en 2019. Consiguió 3 NWSL. Se consagró campeona de la Division 1 Féminine y la Coupe de France Féminine en el fútbol francés. Asimismo, Rapinoe lleva 17 años jugando con la Selección de Estados Unidos (USWNT).

