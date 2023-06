La jugadora que jugará su sexta Copa del Mundo

La delantera brasileña Marta de 37 años jugará en su sexto Mundial, luego de su convocatoria para el torneo en Australia y Nueva Zelanda el próximo mes.

La seis veces Jugadora Mundial del Año de la FIFA es parte del equipo de 23 jugadoras de Pia Sundhage para el torneo que se jugará entre el 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda, donde Brasil está en el Grupo F con Panamá, Francia y Jamaica.

Marta, que ostenta el récord de más goles en un Mundial (masculino o femenino) con 17 tantos en 20 partidos, está entre las más grandes del fútbol femenino.

El papel de Marta en la Copa del Mundo podría verse limitado ya que la jugadora de 37 años continúa recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda.

Marta hizo su debut en los Mundiales a los 17 años en 2003 y de ahí sería participe en las siguientes 5 ediciones, donde nunca pudo adjudicarse con el trofeo, siendo su mejor participe en China 2007 donde llegaría a la final, perdiendo ante Alemania.

Es junto a la canadiense Christine Sinclair las dos únicas jugadoras que han marcado en cinco Mundiales diferentes.

Marta Vieira da Silva tem 37 anos e irá disputar seu sexto mundial. A meia-atacante foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e é a maior artilheira da história da Copa do Mundo, fazendo com que seja considerada por muitos a Rainha do Futebol.

