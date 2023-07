Kylian Mbappe y sus recientes declaraciones

Kylian Mbappe y los temas sobre los que hablo

Kylian Mbappe dijo varias declaraciones para un medio francés, en las que en varias de ellas se refiere al PSG.

Tras recientemente ser premiado con el reconocimiento France Football a mejor jugador francés, desde Camerún (país del que es su papá), el jugador del Paris Saint- Germain otorgó una entrevista a la revista francesa France Football, en ésta comentó que: “es la tercera vez que lo ganó”. El veloz atacante está a uno y dos trofeos de alcanzar a sus compatriotas Thierry Henry y Karim Benzema, respectivamente.

Cabe destacar que seleccionado galo se encuentra en el país africano con el fin de hacer actos de caridad.

Además, mostró esas ganas de no conformarse con lo obtenido. “No importa mi camiseta, nunca estaré satisfecho”. Asimismo, antes de dicha mención había dicho: ¿Si hay razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor; cuando juego es para ganar. Y da igual con quien juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero las energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”

Rescpecto a la ausencia de obtención de campeonatos a nivel internacional del club ubicado en la capital francesa menciono lo siguiente: “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Hay que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza el plantel, que construye este club… Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible… Fui el máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1″. Y agregó: “A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Por eso es que no es una pregunta para mí sino para quienes están por encima”.

Luego de una temporada con un gran objetivo (Champions League) que no se llegó a cumplir y conocerse el ultimátum del equipo parisino a Mbappe, el delantero no dejó ocultar su incomodidad respecto a un tema.

“Soy joven y tuve la suerte de ser aficionado, no hace mucho, antes de estar en la cancha. Y yo mismo trivializaba lo que hacía Messi, lo que hacía Cristiano Ronaldo, lo que hacían los grandes jugadores. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se hace hincapié en ‘eso está bien, pero hazlo otra vez’. Y el hecho de estar aquí al lado, en París… Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro, porque es un equipo que divide, un club que divide… Y eso, por supuesto, atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”.