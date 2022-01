Cevallos: “No está en agenda el torneo descentralizado”

El Ministro de salud descartó la presencia de público para el choque eliminatorio ante Ecuador y, al menos, para el inicio de la Liga1.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos mencionó, por ahora, es imposible la presencia de público en los estadios esto a raíz que la tercera ola de la pandemia de la Covid-19 sigue en constante aumento.

Con ello, el ministro descartó la presencia de público para el choque eliminatorio ante Ecuador y, al menos, para el inicio de la Liga1 Betsson.

“Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alto y no queremos arriesgar a la gente. La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”,

Dijo Cevallos en Radio Ovación.

Asimismo, el Ministro de salud agregó que “entendemos que el partido ante Ecuador es crucial pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”.

Finalmente, se le consultó su opinión sobre el torneo local que se jugará este año de manera descentralizada.

“Yo no he visto la decisión sobre ese tema. Que yo sepa no hemos sido consultados acerca que el torneo peruano se haga este año de manera descentralizada. No está ni en la agenda de evaluación, por eso no puedo opinar nada al respecto. No es que esté a favor o en contra, simplemente no está en la agenda. Al menos, a mi despacho eso no ha llegado”. Finalizó.