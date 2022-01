Emiliano Ciucci: “Somos un equipo que mantuvo una base”

Emiliano Ciucci, defensor del Deportivo Municipal, habló sobre su invitación al equipo All Stars de la Liga 1 Betsson y también sobre el presente del club “Edil”

“Fue una linda experiencia la invitación del amistoso, desde chico uno siempre tiene expectativa y más allá de que sea un partido de entrenamiento, tratar de aportar para que los chicos lleguen bien a los amistosos y a las Eliminatorias”, comentó el defensor del Municipal.

Sobre el presente de Municipal para está nueva temporada de la Liga 1 Betsson: “Somos un equipo que mantuvo una base y estamos trabajando para tener un buen rendimiento futbolístico. Nos estamos conociendo, agarrando la idea y aprovechando la postergación del torneo, que nos vino bien para seguir conociéndonos aún más”.

El futbolista afirma que su entrenador lo utiliza en varias posiciones en lo defensivo: “Desde que llegué el DT me utiliza de volante central. Es mi posición original, donde me siento más cómodo. Jugar de central o de volante, no tengo problema. En el último año jugué hasta de lateral. El ‘profe’ sabe que puedo rendir donde me necesite”.