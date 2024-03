Chappell: “Hay corrupción en la Conar, quieren ganar dinero”

El ex árbitro FIFA, Fernando Chappell, brindó declaraciones y contó que tiene audios y videos de árbitros acusados por arreglar partidos.

El arbitraje en el fútbol peruano sigue siendo objeto de debate público debido a los numerosos errores cometidos por los árbitros en varios partidos de la Liga 1 2024.

Cada vez más, jugadores, entrenadores e incluso ex árbitros han expresado sus críticas hacia las decisiones de los colegiados nacionales durante el Torneo Apertura. Por ello, Fernando Chappell se pronunció al respecto.

La última controversia surgió tras el partido entre Alianza Lima y Cienciano. Después del encuentro, un grupo de futbolistas del equipo íntimo se pronunció en una conferencia de prensa, acusando al arbitraje de perjudicarlos.

Posteriormente, el entrenador del Atlético Grau, Ángel Comizzo, se sumó a las críticas antes del partido contra Los Chankas, afirmando que se han tomado decisiones arbitrales incorrectas.

Podrías leer:

Es por ello que el ex árbitro peruano Fernando Chappell ha lanzado fuertes críticas hacia la transparencia de los árbitros principales en el fútbol nacional y ha denunciado casos de corrupción en la Conar.

“Existe corrupción en la Conar. Hay un grupo de personas que no se dan cuenta de que sus acciones perjudican al país, pero no les importa; su único interés es enriquecerse a costa del fútbol, y cuentan con aliados que los protegen. Es una situación difícil de aceptar, pero yo no he estado tantos años involucrado en esto por gusto“, expresó Chappell.

“Sé perfectamente de qué se trata. Hay muchas personas corruptas y es necesario eliminarlas del sistema. Pregunta a los dirigentes de todas las regiones del país y te dirán quiénes son. El problema es que en el Perú, la verdad se silencia por miedo; si hablas, te excluyen del sistema“, concluyó en una reciente entrevista en el programa ‘Pase a las redes‘ de Latina.