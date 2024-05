Chelsea derrota a Brighton and Hove en la Premier League por 2-1.

Brighton and Hove y Chelsea se enfrentaron en un encuentro correspondiente a la jornada 34 de la Premier League de Inglaterra.

Chelsea ganó por muy poco los tres puntos a Brighton and Hove por 2-1 en el partido de la fecha 34 de la Premier League 2023-2024. Con un gol de cabeza a los 33 minutos del primer tiempo, Cole Palmer cambió el curso del partido seguido por Christopher Nkunku, quien aumentó la ventaja a los 18 minutos del segundo tiempo. Aunque Danny Welbeck anotó un gol a los 51 minutos del partido, no fue bastante para que el equipo local, Brighton and Hove, ganara.

Simon Adingra estrelló dos veces su disparo contra el palo, lo que frustró así el festejo de Brighton and Hove y causó incredulidad en el estadio.

Cole Palmer, el centrocampista de Chelsea, fue la figura destacada del partido al marcar 1 gol, hacer 21 pases precisos y disparar 6 veces a portería. Trevoh Chalobah se destacó como una figura crucial en la defensa durante el partido, despejando 10 pelotas peligrosas. Por otro lado.

Michael Salisbury fue el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

Próximos encuentros

En la siguiente jornada, Bournemouth recibirá la visita de Brighton, y Aston Villa jugará contra Chelsea en el estadio Villa Park.

El equipo local se encuentra en la décima posición con 48 puntos gracias a este resultado, mientras que el visitante subió a 60 unidades y ahora ocupa el sexto lugar en el torneo.

