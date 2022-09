“Chorri” Palacios:  “Vamos a dejar que Juan haga su trabajo como él quiere”

´Chorri´ Palacios sobre partidos amistosos: “Vamos a dejar que Juan haga su trabajo como él quiere”

La voz de una referente en la selección. Roberto “Chorri” Palacios comentó en una entrevista su panorama y análisis de estos partidos amistosos de la Selección Peruana ante México y El Salvador en Estados Unidos en la nueva era de Juan Reynoso. El ídolo de Sporting Cristal apoya al inicio de un nuevo camino a otro proceso clasificatorio con un estratega nacional.

“Para el partido con El Salvador iré a verlos, para el primer encuentro ante México no creo estar, pero siempre espero que le vaya de la mejor manera a Juan Reynoso con la Selección”, sostuvo Palacios a un medio local.

El ‘Chorri’ comentó que “lo importante es que Juan no ha cambiado mucho en los jugadores llamados por el profesor Gareca, quiere ver con qué jugadores puede contar y quienes pueden estar en la Selección, hay jugadores nuevos también, pero esperamos que pueda irle de la mejor manera en este arranque”.

Por otra parte, Palacios sostuvo que “vamos a dejar que Juan haga su trabajo como él quiere. Quiere tener una parte defensiva sólida y luego buscar la forma de atacar. No creo que el equipo de Juan no busque atacar, pero tiene una forma de jugar distinta e interesante. Eso será importante para el equipo. Dejemos de pensar en si Gareca jugaba así o no, no es bueno estar comparando. Dejemos que Reynoso nos muestre lo que tiene para ofrecer con el equipo”.

Perú se enfrentará este sábado 24 de septiembre a México a las 08:00 de la noche en Estados Unidos, luego jugará frente a El Salvador este martes 27 de septiembre a las 07:00 de la noche. La FPF trabaja para tener más partidos amistosos de cara a las eliminatorias del 2026.

Redactor: Diego Pecho