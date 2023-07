OFICIAL: Christian Cueva cumplirá su contrato con Alianza Lima

Alianza Lima lanzó un comunicado en el que indica que Christian Cueva seguirá siendo ‘Blanquiazul’ hasta finales de agosto

El jugador peruano, Christian Cueva, seguirá formando parte de Alianza Lima hasta finalizar su contrato. El club ‘íntimo’ publicó un comunicado en sus redes sociales en el que afirman que ‘Aladino’ solo recibirá una sanción administrativa tras sus actos de indisciplina. También, se mencionó que el contrato de Cueva será respetado hasta el último día. Es así que se descarta una resolución del vínculo laboral.

“Tras las investigaciones realizadas, el club ha procedido a aplicar una sanción administrativa al futbolista de acuerdo a la gravedad de la falta cometida y según lo establecido en el reglamento interno”, dice parte del comunicado de Alianza Lima.

Sin embargo, también se pudo conocer que Cueva no será considerado para el partido contra Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Clausura. El ‘Cholo’ Cueva no entrenó con el resto del equipo debido a sus problemas fuera de la cancha, por lo que no será convocado para el crucial duelo frente a Cristal. Asimismo, tanto Gino Peruzzi como Santiago García no estarán disponibles por problemas físicos para el encuentro frente a los ‘Bajopontinos’.

No obstante, no todas son malas noticias para Alianza Lima. El entrenador ‘Chicho’ Salas sí podrá contar con Gabriel Costa quien está listo para enfrentar a su ex equipo, el Sporting Cristal. Por el lado de los ‘Rimenses’ se sabe que no podrán contar con Yoshimar Yotún por la injusta roja sacada en el partido contra Unión Comercio.

¿Paolo Guerrero a Alianza Lima?

Como se sabe, Paolo Guerrero no continuará jugando con el Racing. Por esa razón, se abrió nuevamente la ‘novela’ con la posibilidad de su regreso a Alianza Lima. Por ahora no se piensa reforzar el plantel del club victoriano. Pero, al parecer sí había un interés de contar con el ‘Depredador’ en 2024.