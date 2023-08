¿Christian Cueva jugó su último partido con Alianza Lima?

El futuro del futbolista nacional de 31 años, Christian Cueva, es una incertidumbre por su bajo rendimiento en Alianza Lima.

El vínculo de Christian Cueva con Alianza Lima está a punto de terminar para la alegría de varios hinchas blanquiazules. Este jueves 31 de agosto se acabará el contrato de Cueva y tendrá que regresar al Al-Fateh de Arabia Saudí, donde tampoco lo quieren. Sin embargo, con los problemas de lesiones en cuadro íntimo, el técnico uruguayo Mauricio Larriera quiere mantener a ‘Cuevita’ en la plantilla. Por lo que el club esta llegando a un acuerdo con Christian Cueva para que siga jugando en Alianza Lima.

A pesar de tener la oportunidad de seguir en Alianza Lima, la condición es que Christian Cueva reduzca su salario hasta el 60%. Al parecer, el volante de la Selección Peruana solo estaría dispuesto a cobrar el 50% de su sueldo. Lo cual sigue siendo caro y no refleja la pésima productividad de Cueva en la Liga 1.

Christian Cueva ha jugado un total de 21 partidos con Alianza Lima este año. ‘Aladino’ disputó 8 encuentros en el Apertura, 8 en el Clausura y 5 en la Copa Libertadores acumulando 1027 minutos. En todo ese tiempo, Cueva solo ha podido dar 1 asistencia. Es más, registra más tarjetas rojas (1) y amarillas (3) que goles con la camiseta blanquiazul. Sin duda, su regreso a tienda blanquiazul fue un completo fracaso para el jugador y sobre todo para el club.

Y si no era suficiente con su lamentable nivel, Christian Cueva también tuvo problemas extradeportivos. Como se recuerda, ‘Aladino’ no se presentó a entrenar con Alianza Lima. El ‘Cervecero’ se quedó más tiempo del que tenía permitido en Trujillo después de una fiesta. Tras este vergonzoso hecho, ‘Cuevita’ trató de disculparse en un patético video, pero sobre todo de excusarse por su comportamiento. Al final, la institución victoriana le perdonó la falta y Cueva se comprometió a mejorar, cosa que no se vió en los terrenos de juego.