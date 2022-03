Christian Cueva: “Para nosotros es gol, pero es difícil hablar del arbitraje”

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, habló tras perder 1-0 ante Uruguay por Eliminatorias

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, habló tras perder 1-0 ante Uruguay por Eliminatorias. ‘Aladino’ señaló que para el plantel ‘blanquirrojo’ es gol el tiro de Miguel Trauco pero Anderson Daronco no se atrevió a ver el VAR.

“El fútbol es de detalles, quien la mete es quien gana, no tuvimos la suerte de concretar, me quedo tranquilo por lo que el equipo hizo, en todo momento quisimos jugar. Son finales y debemos ganarlas. Pero aún seguimos dependiendo de nosotros y tenemos que estar firmes con eso”, señaló Cueva en conferencia de prensa.

Asegura que Uruguay ganó por esa única pelota parada, ya que la Selección Peruana tuvo más chances de gol: “Nos ganaron por detalles, quizás la efectividad que tuvieron ellos con un solo balón con una pelota parada. Creo que por juego, Perú mostró un poco más. En un estadio difícil pero estos partidos son hechos para ganarlos”.

‘Aladino’ señaló que ellos mismos ven los errores que cometen en la cancha: “Hay partidos donde tenemos que ver los errores y las virtudes que tuvimos en el partido. Por la situación que vimos en el gol, nadie me va a decir algo que yo no vi, hablar de eso es un poco difícil. Nosotros los jugadores no tenemos un respaldo a la hora de hablar con el árbitro. Siempre te tratan de intimidar con una amarilla, por más que hablemos con el respeto no. Tengo la fe intacta y sé que las cosas se darán de buena forma en el próximo partido”.

Sobre el gol no cobrado de Miguel Trauco en los minutos finales: “Es una situación difícil de hablar, para nosotros es gol. Pero para los jugadores es difícil hablar del arbitraje, porque estamos intimidados cuando tratan de callarnos. Ahora nos queda un partido más donde debemos buscar el objetivo que es ganar”.

Finalizó su conferencia de prensa asegurando que irán a ganar a Paraguay y poder así clasificar al repechaje: “Se gana jugando mal, a veces jugando bien se pierde. Son finales y de hecho que habrá cierta ansiedad de poder marcar un gol. O darle una victoria al equipo y esas son las cosas que intentaremos trabajar con respecto al partido ante Paraguay”.