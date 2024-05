Cómo utilizar el calendario económico para mejorar en tus operaciones de trading

Cuando se opera, especialmente en el mercado de divisas, hacer uso del calendario económico puede ser de enorme ayuda. En él se recogen las noticias o informes cuya publicación puede afectar a los mercados, ya sea positiva o negativamente. Por tanto, aprender cómo utilizar el calendario económico puede potenciar tus sesiones de trading.

Cómo interpretar un calendario económico

Con un poco de conocimiento bursátil, el calendario económico Forex puede resultar en un gran aliado. Por ejemplo, si estás operando con los pares del USD, es muy buena idea tener en mente cuándo será la próxima reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) o cuando se publicarán los próximos datos de la inflación (IPC) en Estados Unidos.

Entonces, ¿cómo utilizar el calendario económico para ser un mejor trader?

Saber cuándo la FED tomará partido, por ejemplo, respecto a los tipos de interés te da una serie de ventajas operacionales que, de saber aprovechar, potenciarán tu rentabilidad como inversor. Básicamente, para aprender cómo utilizar un calendario económico para operar con mayor éxito, existen cuatro aspectos que dominar para exprimir todas tus opciones:

Los acontecimientos destacados

Aunque el calendario económico marca con colores la importancia de cada publicación, estas pueden no ser tan importantes para ti en función de si operas en el corto o en el medio-largo plazo. Lo que sí está claro es que hay eventos, como los informes sobre empleo o las reuniones del BCE que crean una expectación mayor. Por ello, analiza esto:

¿Cuál es el sentimiento del mercado? ¿Qué dicen los expertos al respecto?

La estrategia, un punto de partida innegociable

Si aprendes a utilizar un calendario económico Forex, con la estrategia adecuada podrás obtener grandes rentabilidades. Para ello, estudia bien cuál quieres que sea tu enfoque. En el universo del trading hay muchas opciones, desde las estrategias intradía al swing trading. En función de qué noticias manejes y cuál sea tu aversión al riesgo, elegirás una u otra.

A continuación, explicamos cómo un buen análisis del calendario económico puede influenciar muy positivamente en determinadas estrategias:

Scalping

Esta estrategia es para aquellos que más tiempo tienen y menos aversión al riesgo presentan. Se trata de hacer muchas operaciones en poco tiempo en busca de pequeñas rentabilidades. Si algún informe o noticia contradice las expectativas, puede haber movimientos de mercado muy bruscos, algo que resulta interesante para el scalping.

Operar adelantándose a los datos

Aquí se trata de adelantarse a los movimientos que provocará una noticia o publicación de un informe. Imagínate, por ejemplo, que el mercado espera que los tipos de interés suban en 50 puntos básicos. Pero tus análisis te invitan a pensar otra cosa, como que la Fed subirá, como mucho, 25 puntos básicos o mantendrá los tipos. Operas adelantándote.

Ciertamente, se trata de una estrategia arriesgada en la que hay que estudiar mucho. Para que estadísticamente acompañe, tiene que mantenerse en el tiempo, consultando a expertos más allá del sentimiento de los traders. Para evitar males mayores o que la avaricia no rompa el saco, es siempre positivo hacer uso del stop-loss o del take-profit.

Consejos básicos para utilizar correctamente un calendario económico

Operar no es azar aunque el azar tenga su influencia. Es por ello que muchos novatos no leen correctamente el calendario económico, por lo que nunca mejorarán en sus operaciones. Para que esto no te ocurra a ti, es recomendable que apoyes tus lecturas en tres consejos básicos que desarrollamos a continuación. ¡Ojalá te ayude a tradear mejor!

No calibrar bien la importancia : Cuando se empieza a operar, es posible que no se pondere bien la importancia que tiene un determinado evento o noticia. Por ello, antes de, por ejemplo, calibrar la importancia que puede tener un mensaje de la Fed por uno mismo, es positivo consultar las opiniones de los expertos consagrados.

: Cuando se empieza a operar, es posible que no se pondere bien la importancia que tiene un determinado evento o noticia. Por ello, antes de, por ejemplo, calibrar la importancia que puede tener un mensaje de la Fed por uno mismo, es positivo consultar las opiniones de los expertos consagrados. No estar al tanto de los husos horarios : Ten en cuenta que un calendario económico recoge noticias de todo el mundo. Por ello, hay que estar al tanto de la hora de publicación en la franja horaria pertinente. Aquellas informaciones que provienen de Asia, entre otras, se producirán en la madrugada española.

: Ten en cuenta que un calendario económico recoge noticias de todo el mundo. Por ello, hay que estar al tanto de la hora de publicación en la franja horaria pertinente. Aquellas informaciones que provienen de Asia, entre otras, se producirán en la madrugada española. No aprender de los errores para avanzar: El calendario económico para mejorar en tus operaciones de trading debe usarse con cabeza: Aprendiendo fechas clave y cómo se correlacionan con movimientos a medio-largo plazo del mercado. Siendo así, puedes sacar mucho provecho de la identificación de patrones gráficos.

Conclusión sobre el uso de un calendario económico

Estamos ante una herramienta más, como lo podría ser el análisis técnico. Un buen uso del calendario económico te permite poner en práctica tácticas como el scalping o el pre-data trading con mayor seguridad. Como paso previo, es recomendable poner en práctica tus análisis de los eventos económicos con una cuenta demo en un buen bróker en línea.