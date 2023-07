Sebastián Avellino podrá seguir el juicio desde Perú.

Liberaron al preparador físico de Universitario de Deportes, Sebastián Avellino. Podrá regresar a Perú y seguir el juicio ante la justicia brasileña desde Perú debidos a que se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre él. Estaba detenido por supuestos actos de racismo contra la hinchada brasileña.

Antecedentes.

El hecho sucedió luego del encuentro en el que Universitario visitó a Corinthians por los playoffs de octavos de la Copa Sudamericana, en el estadio Neo Quimica Arena, de Sao Paulo. Al asistente de Jorge Fossati se le acusa de haber realizado gestos de índole racista al público que estaba en la tribuna preferencial.

Ante lo sucedido, fue detenido por los delitos de “practicar o incitar a la discriminación o prejuicio por razón de color, raza o etnia, con el agravante de que se produzca en un evento deportivo”. Se informó que por este delito, podrían sentenciarlo a entre dos y cinco años de pena privativa.

El jueves último, el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo denegó el hábeas corpus solicitado por la defensa del miembro del comando técnico crema. El sustento de esta desición se basó en que “solo procede cuando el apremio ilegal es manifiesto e inmediatamente verificado”. Añadiendo, “….no se observa una vulneración de la presunción de inocencia, sino la presencia de pruebas contundentes de autoría y peligro social, por la gravedad concreta de la conducta a cargo del acusado”.

Liberación de Sebastián Avellino.

Este jueves hubo buenas noticias, y la Justicia de Sao Paulo consideró que en esta oportunidad que no hubo violencia física o amenaza grave, en su situación no existe riesgo de orden público. No hay riesgo de inaplicación de la ley, además de no tener antecedentes. Por ello concedió la libertad provisional al preparador físico de

La libertad del uruguayo está condicionada a la comparecencia en el juzgado en el plazo de cinco días para facilitar dirección, teléfono y correo electrónico donde se le pueda ubicar. De esta manera, Avellino podrá regresar a Perú. Todo indica que continuará vínculo laboral con el club crema, el cual vence en diciembre del próximo año 2024.

