Copa América: Uruguay va por el puntaje perfecto

Uruguay, de la mano de Bielsa, quiere puntaje perfecto y ser líder absoluto del grupo C.

Cerrando así la fase de grupos, Uruguay, líder con 6 puntos, recibe a Estados Unidos quien viene de caer frente a Panamá. Los charruas quieren cerrar esta primera fase del grupo C con puntaje perfecto y demostrar que quieren llevarse el título para su país. Será un vibrante partido.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, vienen de derrotar fácilmente a Panamá y Bolivia y ahora van por la selección local. Estados Unidos viene segundo en el grupo con tres puntos y, mostrando buen fútbol colectivo, también necesita de la victoria para meterse a octavos de final de la competición.

Uruguay saldrá a la cancha con lo mejor que tiene, Bielsa no piensa regalar nada y va a poner toda la carne en el asador. Darwin Nuñez comandará el ataque, De la Cruz le dará el balance en el medio y Araujo, el defensor del Barcelona, será un cerrojo en la defensa para que los celestes logren el puntaje perfecto y metan miedo a sus rivales.

Marcelo Bielsa es muy importante en esa nueva Uruguay que no tan solo juega bien, si no que también está bien trabajado en la parte mental. Cuenta con muchos jugadores jóvenes que no dan ni una sola pelota por perdida, si tiene que tirarse al suelo y poner la cara lo hacen sin temor y eso es lo que hace diferente a esta selección uruguaya que combino juego y lucha.

En el otro partido que complementa el grupo C, Panamá, también con tres puntos y con firmes intenciones de meterse por la ventana a la siguiente fase, enfrentará a una Bolivia sin muchas aspiraciones, ya que han perdido sus dos encuentros y buscarán su primera victoria en el certamen para no regresarse a casa sin puntos.

Hasta ahora, al cierre de la nota, la tabla de posiciones del grupo C va así: Uruguay es claro puntero con 6 puntos y va por el puntaje perfecto. El segundo clasificado saldrá entre Estados Unidos con 3 puntos y Panamá también con 3 puntos, ahora están 2dos y 3ros respectivamente y cierra la tabla Bolivia con 0 puntos. ¡Veremos como se mueble la tabla!