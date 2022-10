Copa Perú 2022: Los treinta y dos equipos clasificados a los dieciseisavos de final del fútbol macho

La etapa nacional de la Copa Perú entra a su segunda fase o dieciseisavos de final, la misma que será disputada por los 32 mejores equipos ubicados en la tabla única de posiciones del ‘Torneo del Fútbol Macho’. El campeón jugará en la Liga 1 2023 y el subcampeón en la Liga 2 2023.

Estas llaves serán resueltas en partidos de ida y vuelta, en fechas que serán confirmadas en los próximos días. El criterio para el armado de los emparejamientos fue el primer clasificado contra el número 32, el segundo contra el 31, el tercero ante el puesto 30 y así sucesivamente.

Los equipos que se ubicaron entre los 16 primeros lugares tienen la potestad de elegir el orden de las localías. Lo que suele suceder es que escogen jugar primero de visita para así cerrar la llave en condición de local.

Duelos confirmados:

-Deportivo Garcilaso vs Leoncio Prado

-Social El Olivo vs Sport Cáceres

-Los Libertadores vs Atlético Verdún

-Atlético Bruces vs Colegio Comercio

-Deportivo Ferrocarril vs Deportivo Verdecocha

-Deportivo Universitario vs UNH

-AD Comerciantes vs Deportivo Vianney

-Deportivo Maldonado vs Unión Santo Domingo

-Ecosem Pasco vs Bolognesi

-Volante vs Señor de Mayo

-CESA vs Los Tucos

-Rosario vs San Felipe

-Unión San Martín vs Bagua Grande FC

-Estudiantil CNI vs Defensor La Bocana

-Nacional FBC vs San Andrés de Runtu

-Paz Soldán vs Virgen de la Natividad

Redactor: Diego Pecho