Costas: “No quisieron jugarlo, ni con 11 ni con 10”

Gustavo se refirió a la actitud de Independiente para afrontar el clásico y se quejó del tiempo de adición.

Gustavo Costas expresó su molestia en la conferencia de prensa, luego del empate de Racing en el Clásico de Avellaneda, que no pudo concretar las ocasiones generadas, ante un Independiente que jugó gran parte del partido con 1 menos.

“Desde el primer minuto, ellos no quisieron jugarlo, ni con 11 ni con 10. Empezaron a tirarse y eso depende de los árbitros. Dieron seis minutos nada más… Lo queríamos ganar” , expresó el técnico de Racing. También se quejó del gol anulado de Santiago Sosa por el árbitro Ramírez que interpretó un offside. “No sabés si los del VAR están tomando un café o mirando el partido. No lo cobraron porque le habrá crecido una uña a Sosa…”.

Si bien Racing no perdió en el Cilindro, el clima en Avellaneda significa una derrota. En en juego le faltaron más ideas para poder vencer el muro Rojo que se plantó con la defensa cerrada cerca al arquero. “Me voy con mucha bronca. No porque hayamos jugado mal, sino por el resultado. Lo buscamos, fuimos superiores y quisimos el triunfo. No estuvimos finos en la definición. Queríamos ganar con nuestra gente”

¿Cómo quedó el historial del Racing e Independiente?

El Rojo tiene una ventaja de 18 clásicos.

89 Victorias

76 Empates

71 Victorias para Racing

En los 10 últimos años se enfrentaron en 20 ocasiones con 9 triunfos para Racing, 7 para Independiente y 4 empates.

Los últimos 10 encuentros entre Racing e Independiente