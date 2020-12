Courtois: “Si no pitas a Benzema no puedes pitar ese”

“Si pitas un agarrón tienes que pitar el otro”, señaló el portero Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue el que más criticó la actuación del árbitro Figueroa Vázquez. Con 1-1 y en el descuento, el meta belga hizo un paradón y salvó un punto para los blancos.

Mal sabor de boca: “Sí. La primera parte hemos estado bien, creando peligro, metimos el gol. Ellos tenían peligro en la contra. Luego te pitan un penalti. No lo he visto, pero creo que es ligero. A veces a los árbitros les gusta pitar eso. En la primera parte hubo uno a Benzema que no pitó. Si no pitas a Benzema no puedes pitar ese. Son jugadas que pasan en el área. Pero no podemos pensar en el árbitro. Cuando pasó eso hemos estado más pendiente de las pequeñas faltas que nos pitaban a seguir jugando”.

Exceso de confianza: “No, es más el hecho de que han empatado de penalti y han jugado cómodo. Defienden con dos líneas muy juntas y es difícil crear peligro. Hemos creado ocasiones que ha parado muy bien Edgar. Hemos hecho una buena racha y es una pena dejar dos puntos. Pero hay que seguir”.

Les deja tocados: “No, un poco más frustrado. Es una victoria que se nos escapa. Al final no podemos estar tocados porque venimos de una racha muy buena. El segundo tiempo no fue el mejor porque estábamos más pendiente de lo que hacía el árbitro, pero mañana a entrenar, a preparar el partido contra el Celta y a seguir”.