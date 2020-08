“Creo que fuimos justos ganadores”

Orlando Lavalle aplaudió el triunfo de sus dirigidos

El entrenador de Carlos Stein, Orlando Lavalle, se fue conforme con los tres puntos obtenidos. “Creo que somos justos ganadores. Haciendo un balance, tuvimos pocas chances pero más claras que el rival. Estamos tratando de salir de la incomodidad. El triunfo no basta y tenemos que seguir en un equilibrio ascendente”, declaró Lavalle.

También se refirió a la coincidencia de haber ganado por segunda vez en el Alberto Gallardo. “Eso no marca nuestra realidad, hay que ganar donde nos toque. Me gustó la generosidad, somos un equipo joven, corto y entre nombres, los cambios de ellos y de nosotros no marcaron ninguna diferencia. Es un 2-0 que pudo ser un poquito más o pudo ser más ajustado”, finalizó.