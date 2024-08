¡Cristian Díaz ya entrena con Cienciano!

Cienciano ya trabaja bajo el mando de Cristian Díaz.

Y es que el problema de Cristian Díaz y Alianza Lima quedaron en el pasado, el entrenador argentino, ya está en suelo cusqueño y ya trabaja con Cienciano del Cusco con la firme convicción de darle una vuelta de 180 grados y escalar en los puestos de la tabla de posiciones para tentar una copa internacional.

“Es realmente importante estar acá, no saben la alegría que tenemos, de poder volver al país que me trató tan bien, de luego tener chances de poder venir que no se llegaron a concretar”, declaró Cristian Díaz, en sus primeras horas en suelo cusqueño donde lo han tratado muy bien.

Recordemos que Cristian Díaz, ya tuvo un exitoso paso por Perú, cuando entrenó a la USMP y demostró un equipo con un muy bien juego que le dio una dura pelea a Alianza Lima por el año 2015. Ahora, el técnico argentino, regresa a Perú con la intención de reeditar y superar lo ya hecho.

“Es una historia que viene transcurriendo, hubo un buen comando técnico como el de Oscar Ibáñez, si hay un cambio en el equipo, es porque algo no estuvo bien, pero no significa que sea un mal técnico. Hay que buscar mejorar para lo que viene. Me gusta mucho la táctica, mi equipo no siempre va a jugar con línea de tres o de cuatro, vamos a ir encontrando las variantes que nos permitan los futbolistas de generarle al rival una confusión de enfrentarnos”, agregó Cristian Díaz.

Cienciano del Cusco, debutará este Domingo 11 de Agosto, cuando el “Papá” visite una plaza complicada como Trujillo para enfrentar a la Universidad César Vallejo que viene en alza. Ahí, podremos ver, los primeros destellos de lo que quiere Cristian Díaz para su equipo que con el tiempo, podremos observar de lleno.