Cristiano Ronaldo comentó importantes declaraciones

Cristiano Ronaldo fue partícipe de una rueda de prensa con su equipo

Cristiano Ronaldo con el equipo donde juega, el Al-Nassr de Arabia Saudita, se encuentran de viaje en Japón, país en el cual se llevaron a cabo partidos amistosos. Como un gesto de bienvenida, el jugador representativo de Portugal brindó declaraciones.

Dentro de las preguntas que le hicieron al luso, hubo una que se refería a un niño japonés, el cual había dicho que el astro portugués había sido fuente de inspiración para él y, por ello, poder ganar un campeonato de fútbol.

Entonces, Cristiano, tras haber escuchado lo mencionado, contestó: “Siempre digo lo mismo. Estoy feliz de que el niño logre lo que quiere.

Asimismo mencionó un consejo que no solo les servirá a los niños, sino a todas las personas en obtención de sus objetivos: “Pero como te digo, cree en ti mismo porque el talento no es suficiente. Tienes que trabajar a través del talento. Si no, no vas a lograr lo más importante. Así que estoy muy contento de que mis palabras hayan tenido un impacto en ese niño. Y deseo que muchos otros niños puedan tener éxito en sus vidas.”

“Es lo más importante que tengo. Tengo niños. Tengo cinco hijos y deseo lo mismo para mis hijos. Así que les deseo lo mejor a todos los niños, que es éxito en sus vidas con mucho trabajo. Es mi consejo”. Aseguró el ex delantero que ganó todo con el Real Madrid.

