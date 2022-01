Cristiano Ronaldo: “Hoy, los jóvenes no aceptan críticas”

Manchester United ha tenido una temporada abatida hasta el momento y ocupa el séptimo lugar en la tabla de la Premier League. Cristiano Ronaldo tuvo una reflexión sobre el presente de los ‘red devils’ y se refirió a la nueva generación.

Ronaldo es uno de los cuatro jugadores de 30 y tantos años entre los jugadores de campo del club y las críticas sugeridas de 36 años son un anatema para el grupo demográfico más joven en el vestuario.

“Los jugadores maduros, los mayores siempre pueden ayudar a los jóvenes”, dijo Ronaldo a Premier League Productions. “Pero, puedo darte un ejemplo, si te doy un consejo, incluso si eres más joven que yo y si no implantas eso en la vida diaria, será difícil.

Asimismo, el bicho recordó su etapa juvenil:

“Recuerdo cuando tenía 18, 19, 20 años, algunos jugadores viejos me hablan y yo lo pongo como tienes que mejorar. Ellos tienen más experiencia que tú. Pero la otra gente (los jóvenes), no aceptan eso si los criticas. No lo digo en relación a nuestros jugadores sino en general. Tengo hijos, lo sé. A veces, cuando estás un poco más duro, hacen lo contrario, tienes que encontrar el equilibrio adecuado para hablar con ellos”