Cristiano Ronaldo y su crítica hacia Ten Hag

Cristiano Ronaldo se refirió a su exentrenador y solo tuvo críticas por su paso en el Manchester United

EL futbolista portugués no dudó en criticar al entrenador holandés al haberlo tenido como técnico en su segunda etapa con el Manchester United. Cristiano Ronaldo manifestó su poca mentalidad ganadora de Ten Hag para lograr los objetivos y expresó sus ideas de poder cambiar la mala situación que atravesaba el equipo inglés.

Cristiano Ronaldo tuvo su regreso al Manchester United en el inicio de la temporada 2021/22, procedente de la Juventus de Italia; pero las expectativas de poder tener éxito como en su primera etapa no volvería a ocurrir. A pesar de haber debutado nuevamente en el Old Trafford con dos goles al Newcastle, no lograría ningún título en su regreso.

Por eso el jugador de Al-Nassr se refirió a Ten Hag, dejando en claro sus desacuerdos con el técnico de 54 años dentro del equipo durante su poco tiempo en su regreso al Manchester United: “Eres el entrenador del Manchester United. No puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier League o la Champions League“.

Además, Cristiano Ronaldo expresó su molestia por el técnico holandés al no actuar de manera correcta ante la mala situación que atravesaba en esos años, que terminaría con la mala salida del portugués previo al Mundial de Qatar 2022: “Hay que decir algo como: quizá no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar. ¡Hay que intentarlo!“.

Sin embargo, el futbolista de 39 años no defraudó a los aficionados del Manchester United en goles, ya que en su segunda etapa anotó un total de 27 goles en 54 encuentros. De esta forma pudo ampliar sus números con el equipo inglés y llegó a la suma total de 145 goles en 346 partidos en sus dos etapas.