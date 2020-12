Cristiano: “Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador”

Cristiano Ronaldo reveló lo que menos le gusta de su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr.

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, fue el gran protagonista de la entrega de los Globe Soccer Awards que se han organizado en los Emiratos Árabes. En esta ocasión, el astro portugués está disfrutando de las fechas navideñas en compañía de su familia allí. Por ello, el crack de la Juve además de llevarse el galardón reveló lo que menos le gusta de su hijo mayor.

Por todos es sabido que en casa de Cristiano Ronaldo se respira fútbol por los cuatro costados. Por consiguiente, ni los refrescos ni el chocolate son alimentos bienvenidos en casa del Bisho. Incluso, sus hermanos menores se llevan las broncas cuando su padre le pilla consumiéndolos. “Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta”, añadió The Best.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, expresó Cristiano.

Por último, Georgina Rodríguez compartió un vídeo de la reacción de Alana Martina cuando le ofrecía chocolate. La hija más pequeña señaló que “no, chocolate no. Papá se enfada”. Asimismo, Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por llevarlo todo al límite y está claro que en su faceta como padre no podía ser menos.