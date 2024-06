Cueva: “Lo importante es que me recupere”

Christian Cueva asegura que no está pensando en qué posición jugará

La novedad en la convocatoria de Jorge Fossati es sin duda alguna Christian Cueva, quien, al no tener equipo, se esperaba que no sería considerado. Sin embargo, está en la lista como ‘Invitado’ pero no se descarta su posible retorno al equipo.

Ante esto, Aladino habló en rueda de prensa y expresó que lo más importante es que se recupere al 100 por ciento de su lesión.

“Me llena de mucha felicidad estar aquí, siempre estaré agradecido con el profesor Fossati y con mis compañeros por permitirme ser parte del grupo. Estoy agradecido con el equipo médico por el apoyo que me dieron. No estoy viendo la posición donde jugaré, estoy enfocado en mi recuperación”, dijo Cuevita.

Recordemos que Fossati señaló que lo que más quiere es recuperar la mejor versión de Christian, por lo que espera tenerlo al menos hasta mediados de julio.

Cabe destacar que, Aladino necesitará escoger un equipo tan pronto se recupere, para que tome ritmo de competencia profesional, y vuelva a ser considerado para los partidos de Eliminatorias, donde Perú necesita mejores resultados.

La selección sigue con sus entrenamientos en Videna con todos los jugadores disponibles, a espera que el resto del extranjero se reúna. Sin embargo, los jugadores aseguran que escuchan que nadie espera que llegue lejos en la próxima Copa América.

Alexander Callens, uno de los referentes de la defensa de Perú, habló sobre el tema y dejó en claro que eso los motiva a mejorar para que existan mejores expectativas.

“Cada uno se pone las expectativas. Por lo pronto, casi siempre dicen que Perú va a estar eliminado en primera fase de la Copa América y eso nos gusta y ayuda a trabajar en silencio”, dijo el zaguero peruano.

Cabe destacar que, Perú no realiza malas actuaciones en Copas Américas, pues de las últimas 5, logró avanzar a los cuartos de final en todas las oportunidades, y llegó a las semifinales en cuatro de ellas, siendo la más destacada la del 2019, que disputó la final contra Brasil.