Christian Cueva: “Me ayudaron cuando realmente lo necesitaba”

Tras ser convocado a la selección por el ‘Nono’ Jorge Fossati, Christian Cueva mencionó que se siente feliz, relajado y rápido.

Christian Cueva ha sido el nombre del momento en redes sociales. Su reciente convocatoria a la selección peruana por parte de Jorge Fossati ha generado cierta incomodidad en el hincha, puesto que el habilidoso volante se encuentra sin equipo desde fines del año pasado. A pesar de ello, el DT uruguayo llenó de elogios al popular ‘Aladino’ y defendió su inclusión en la nómina previa a la Copa América 2024.

Por ello, Cueva no dudó en agradecerle por todo el apoyo que le ha brindado desde la primera vez que se conocieron. Asimismo, se mostró feliz de poder reencontrarse con sus compañeros en la Blanquirroja. Finalmente, aseguró que le retribuirá su ayuda en el terreno de juego.

Podrías leer:

“Estoy contento con la oportunidad de estar acá en la selección. No conocía al ‘profe’ personalmente, recién lo conozco en enero. Tenía muy buenas referencias por compañeros que estuvieron con él y la verdad que hoy me siento muy agradecido con él, con todo su comando técnico. Independientemente de lo que pueda suceder, estoy feliz porque me ayudaron en un momento en el que realmente lo necesitaba. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón y mi mente“, declaró Christian Cueva durante conferencia de prensa.

En esa misma línea, manifestó que se siente valorado por el comando técnico y todo el equipo. Por ello, prometió que dará lo mejor de sí para conseguir los objetivos deseados. “Estar acá en la selección ya me deja muy tranquilo de que uno sea valorado en la manera como lo está haciendo el ‘profe’ y eso va a tener su recompensa y yo estoy seguro de eso“, agregó.