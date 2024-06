Cueva se tiene confianza

– Podría tener minutos y de no hacerlo, igual podría quedar en la lista final

Jorge Fossati sigue con los entrenamientos de la selección peruana, pero sí quiso despejar ciertas dudas sobre los jugadores que podrían quedar afuera o no. Específicamente habló sobre Christian Cueva.

“A mí lo que me interesa es que Cueva esté bien en todo sentido y ahí sí poderlo arriesgar, si vemos que está en esas condiciones ya para el viernes bárbaro y si no seguiremos viendo día a día porque se trata de un jugador a mi gusto muy importante. Si no juega ante El Salvador, no significa que quede fuera de la convocatoria”, dijo el ‘Nonno’.

Finalmente, Fossati rescató el interés de Cueva por la selección, ya que se quedó en el grupo a pesar del fallecimiento de su abuelo.

“Christian lo afrontó con un dolor enorme y creo que el grupo fue fundamental. Obviamente si él hubiera querido tomar la determinación de volverse lo íbamos a entender, aunque creo que lo homenajean mejor estando acá y dando el máximo por la selección que su abuelo adoraba”.

“Nos tomó por sorpresa”. Carlos Zambrano apoya a Renato Tapia por su decisión

Carlos Zambrano, el único que tuvo un buen partido ante Paraguay el pasado viernes, no dudó en hablar sobre la situación que pasó Renato Tapia con la Federación Peruana, y aseguró que su postura se entiende.

“Nos apuramos que no esté con nosotros porque estuvo todos los días de entrenamiento y el último día nos tomó por sorpresa, pero son posturas que se entienden. Él como jugador cuida su bienestar y la Federación también ve su bienestar”, dijo el Kaiser.

Tras esto, también habló sobre el resultado que tuvo Chile, el cual goleó por 3-0 a Paraguay. Zambrano aseguró que son cosas que pasa en el fútbol y que les sorprendió el resultado, pues ante Paraguay, no pudo generar ni un solo remate al arco.

Finalmente, confirmó que El Salvador irán por una victoria para llegar en buena forma a la Copa América, ya que no pudieron brindarle ninguna alegría a la gente, cuando se despidieron en el Estadio Monumental.